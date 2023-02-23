На кону — свобода: результаты саммита Бухарестской девятки в Варшаве

Полномасштабная война в Украине, продолжающаяся уже 364-й день, смогла стянуть с Европы розовые очки и показать, кто есть кто. Россия — самая большая угроза НАТО, а Украина должна присоединиться к Альянсу и Евросообществу как можно быстрее: об этом говорится в совместном заявлении стран Бухарестской девятки.

Текст был обнародован после завершения саммита в Варшаве. Организация объединяет страны из восточных рубежей НАТО и ЕС, в нее входят Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия.

Говорили о помощи Украине в войне против российского нашествия, о необходимости укрепления НАТО и о предстоящем саммите Альянса, который состоится летом в литовской столице.

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Президент Польши Анджей Дуда, принимавший в этом году руководителей других стран, отметил: знаково, что заседание членов Бухарестской девятки проходит за два дня до годовщины события, которое изменило весь мир. Глава США Джо Байден напомнил, что именно страны Бухарестской девятки сейчас являются самым большим щитом НАТО.

Речь также шла о военной помощи Украине.

На кону не только Украина. На кону — свобода, — подчеркнул Байден.

Другие члены заседания, в том числе Румыния, напомнили, что агрессивная политика Кремля совершенно не нова, потому что РФ уже действовала подобным образом и со своими другими соседями.

Напомним, перед визитом в Польшу Джо Байден посетил Украину. Что говорил глава Соединенных Штатов и на что надеяться украинцам, читай в материале.

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