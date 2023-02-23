На кону — свобода: результати саміту Бухарестської дев’ятки у Варшаві

Повномасштабна війна в Україні, що триває уже 364 дні, змогла стягнути з Європи рожеві окуляри та показати, хто є хто. Росія — найбільша загроза НАТО, а Україна має приєднатися до Альянсу та Євроспільноти якнайшвидше: про це йдеться у спільній заяві країн Бухарестської дев’ятки.

Текст оприлюднили після завершення саміту у Варшаві. Організація об’єднує країни зі східних рубежів НАТО та ЄС, до неї входять Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.

Нині вкотре говорили про допомогу Україні у війні проти російської навали, про необхідність зміцнення НАТО і про майбутній саміт Альянсу, що відбудеться влітку у литовській столиці.

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Президент Польщі Анджей Дуда, який цьогоріч приймав очільників інших країн, наголосив: знаково, що засідання членів Бухарестської дев’ятки проходить за два дні до річниці події, яка змінила увесь світ. Очільник США Джо Байден нагадав, що саме країни Бухарестської дев’ятки нині є найбільшим щитом НАТО.

Також ішлося й про військову допомогу Україні.

На кону не лише Україна. На кону — свобода, — підкреслив Байден.

Інші члени засідання, зокрема й Румунія, нагадали, що агресивна політика Кремля абсолютно не нова, бо так РФ уже діяла і зі своїми іншими сусідами.

Нагадаємо, перед візитом до Польщі Джо Байден відвідав Україну. Що говорив очільник Сполучених Штатів та на що сподіватися українцям — читай у матеріалі.

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