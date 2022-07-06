Булочки с плесенью и просроченные соусы — непутевый аналог McDonald’s в России попал в скандал

Американская корпорация, владеющая KFC и Pizza Hut, покидает Россию из-за агрессии в Украине. Все активы передали местному оператору, уже начавшему процесс ребрендинга.

Тем временем в ресторанах быстрого питания Вкусно и точка, пришедших на место McDonald’s, — скандал. Посетители начали получать еду с плесенью.

12 июня возле фастфуда на открытие в Москве собралась радостная толпа, которая гордилась собственной торговой маркой.

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Но уже тогда особенно придирчивые люди заметили, что меню то же самое. Сменили только упаковку, а на соусах заместили маркером логотип McDonald’s. Цены же подняли на 10%.

Но очень скоро появились новости о том, что в фастфуде начали травиться люди.

Ведь 80% ингредиентов россияне украли со складов McDonald’s, которые пролежали три месяца и уже были непригодны для использования.

А дальше сеть взорвалась от фото булочек с плесенью и просроченных соусов. Поэтому в России теперь сетуют на утраченный контроль качества.

Напомним, после начала российской агрессии компания McDonald’s закрыла все рестораны в РФ. Но это называли временной остановкой работы. О том, что McDonald’s окончательно уходит из России, стало известно в мае.

Корпорация быстро продала все 850 кафе в стране-агрессоре, ведь репутация бренда стоит гораздо дороже.

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