В Москве снова появились длинные очереди в McDonald’s. Компания заявила, что окончательно уходит с российского рынка после 32 лет работы, и начала продавать рестораны в стране.

Первый ресторан McDonald’s начал работать в Москве в 1990 году, когда Советский Союз начал открываться для западных брендов. Выход сети из России имеет символическое значение — изоляция и изгнание агрессора с международной арены.

Представители бренда говорят, что иметь бизнес в РФ больше не оправдано и противоречит их ценностям.

После начала российской агрессии в McDonald’s называли приостановку работы в Федерации временной, однако символика бренда сразу исчезла из первого ресторана на Пушкинской.

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Сейчас компания продолжает платить заработную плату всем 62 тысячам работников в России. В марте сеть из 850 ресторанов оценивала, что на поддержку сотрудников и поставщиков будет тратить до $50 млн в месяц.

Компания уже запустила процесс продажи бизнеса. Между тем, российские СМИ сообщают, что сеть заработает под новым брендом в июне.

Реакция россиян на санкции выглядит жалко. В то время как сотни международных компаний прекратили работу в РФ, ее граждане только проливают крокодиловы слезы и молча выстраиваются в очередь за теперь уже дефицитными товарами.