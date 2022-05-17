Мир

Теперь уже возврата нет: McDonald’s окончательно уходит из России и продает свои рестораны

Александр Мужичук 17 мая 2022, 20:30

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Павло Кухта
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Военные рельсы экономики — почему Украина так и не перестроила систему под требования войны
Українські музиканти назбирали гроші на антидронові рушниці
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Остаться незамеченным не удастся! Украинские музыканты собрали деньги на антидроновые ружья

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