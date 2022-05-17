Вороття немає: McDonald’s остаточно йде з Росії та продає свої ресторани

У Москві знову з’явились довгі черги до McDonald’s. Компанія заявила, що остаточно йде з російського ринку після 32 років роботи, і почала продавати ресторани в країні.

Перший ресторан McDonald’s запрацював у Москві в 1990 році, коли Радянський Союз почав відкриватись для західних брендів. Тож вихід мережі з Росії має символічне значення — ізоляція та вигнання агресора з міжнародної арени.

Представники бренду кажуть, що мати бізнес у РФ більше не виправдано та суперечить їхнім цінностям.

Після початку російської агресії у McDonald’s називали призупинення роботи у Федерації тимчасовим, однак символіка бренду одразу зникла з першого ресторану на Пушкінській.

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Зараз компанія продовжує платити заробітну плату всім 62 тисячам працівників у Росії. У березні мережа з 850 ресторанів оцінювала, що на підтримку співробітників та постачальників витрачатиме до $50 млн на місяць.

Компанія вже запустила процес продажу бізнесу. Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що мережа запрацює під новим брендом у червні.

Реакція росіян на санкції має жалюгідний вигляд. У той час, як сотні міжнародних компаній припинили роботу у РФ, її громадяни лише проливають крокодилячі сльози та мовчки вишиковуються в чергу за тепер уже дефіцитними товарами.