Світ

Вороття немає: McDonald’s остаточно йде з Росії та продає свої ресторани

Олександр Мужичук 17 Травня 2022, 20:30

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