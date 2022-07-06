Булочки з пліснявою та прострочені соуси — недолугий аналог McDonald’s у Росії потрапив у скандал

Американська корпорація, яка володіє KFC та Pizza Hut, залишає Росію через агресію в Україні. Усі активи передали місцевому оператору, який уже розпочав процес ребрендингу.

Тим часом у ресторанах швидкого харчування Вкусно и точка, які прийшли на місце McDonald’s, — скандал. Відвідувачі почали отримувати їжу з пліснявою.

12 червня біля фастфуду на відкриття в Москві зібрався радісний натовп, який пишався власною торговою маркою.

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Та вже тоді особливо прискіпливі люди помітили, що меню те саме. Змінили тільки пакування, а на соусах замалювали маркером логотип McDonald’s. Ціни ж підняли на 10%.

Та вже дуже скоро з’явились новини про те, що у фастфуді почали труїтись люди.

Адже 80% інгредієнтів росіяни викрали зі складів McDonald’s, які пролежали три місяці та вже були непридатними до використання.

А далі мережа вибухнула від фото булочок з пліснявою та прострочених соусів. Тож у Росії тепер нарікають на втрачений контроль якості.

Нагадаємо, після початку російської агресії компанія McDonald’s закрила всі свої ресторани у РФ. Та це називали тимчасовим призупиненням роботи. Про те, що McDonald’s остаточне йде з Росії, стало відомо у травні.

Корпорація швидко продала всі 850 кафе в країні-агресорі, адже репутація бренду коштує значно більше.

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