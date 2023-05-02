Мы просим их стать праведниками мира: изменились ли отношения между Украиной и Израилем

Украина постоянно обращается к Израилю и пытается наладить сотрудничество в разных сферах, в частности, в военно-политической. Но только сейчас, впервые с начала полномасштабного вторжения, официальная украинская делегация находится с визитом в стране. Ее возглавляет заместитель головы Верховной Рады Елена Кондратюк.

Чиновница рассказала Вадиму Карпьяку в разговорной студии телемарафона Єдині новини о помощи от Израиля, а также описала, как в стране отреагировали на обстрел Умани.

Об обстреле Умани

На каждой встрече мы начинаем разговор по этой теме, потому что Умань — одна из святынь для еврейского народа. И в таком месте погибли шесть детей.

Это символизм, который требует, чтобы Израиль имел более проактивную позицию и говорил о войне в Украине.

Об изменениях в отношениях между Израилем и Украиной

Между Украиной и Израилем много общего. Это две страны, которые находятся в военном положении. Соответственно, Израиль чувствует все возможности и вызовы, которые существуют во время войны.

Кроме того, Израиль очень настроен в налаженном сотрудничестве по противовоздушной обороне.

Также мы говорим о возможностях сотрудничества в разминировании. И третий вопрос — мы общаемся по поводу реабилитации наших пострадавших от войны военных и гражданских.

О том, чем Израиль может помочь Украине

Холокост и события Второй Мировой войны всколыхнули мир. Мы говорим о том, что украинский народ переживает сейчас то же, что и евреи тогда.

Для нас важно затрагивать вопросы депортированных детей. Говорили о безумных цифрах, которые есть. Это более 20 тысяч вывезенных детей.

Мы говорим, что украинцы во Второй Мировой войне признаны праведниками мира. Поэтому просим Израиль так же стать праведником по отношению к украинским детям — помогать нам задавать этот вопрос громко и искать наших граждан.

И кроме гуманитарной помощи, представители Израиля отмечают, что Украина может получить от них “некоторые военные штучки”.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью и подчеркнул, что в таком случае размениваться по пустякам не стоит.

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