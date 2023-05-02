Ми просимо їх стати праведниками світу: як змінились відносини між Україною та Ізраїлем

Україна постійно звертається до Ізраїлю та намагається налагодити співпрацю у різних сферах, зокрема у військово-політичній. Але тільки зараз вперше з початку повномасштабного вторгнення офіційна українська делегація перебуває з візитом в країні. Її очолює заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

Посадовиця розповіла Вадиму Карп’яку в розмовній студії телемарафону Єдині новини про допомогу від Ізраїлю, а також описала, як у країні відреагували на обстріл Умані.

Про обстріл Умані

На кожній зустрічі ми починаємо розмову з цієї теми, тому що Умань — одна зі святинь для єврейського народу. І в такому місці загинуло шестеро дітей.

Це такий символізм, який потребує, щоб Ізраїль мав більш проактивну позицію та говорив про війну в Україні.

Про зміни у відносинах між Ізраїлем та Україною

Між Україною та Ізраїлем є багато спільного. Це дві країни, які перебувають у воєнному стані. Відповідно Ізраїль відчуває всі можливості та виклики, які існують під час війни.

Крім того, Ізраїль дуже налаштований у налагоджені співпраці у протиповітряній обороні.

Також ми говоримо про можливості співпраці у розмінуванні. І третє питання — ми спілкуємось про реабілітацію наших військових та цивільних, які постраждали від війни.

Про те, чим Ізраїль може допомогти Україні

Голокост та події Другої Світової війни сколихнули світ. Ми говоримо про те, що український народ переживає зараз те саме, що і євреї тоді.

Для нас важливо піднімати питання депортованих дітей. Говорили про шалені цифри, які наразі маємо. Це понад 20 тисяч вивезених дітей.

Ми говоримо, що українці у Другій Світовій війні визнані праведниками світу. Тому просимо Ізраїль так само стати праведниками щодо українських дітей — допомагати нам ставити це питання голосно та шукати наших громадян.

Та окрім гуманітарної допомоги, представники Ізраїлю зазначають, що Україна може отримати від них “деякі військові штучки”.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю та наголосив, що у такому разі розмінюватись на дрібниці не варто.

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