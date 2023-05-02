Світ

Ми просимо їх стати праведниками світу: як змінились відносини між Україною та Ізраїлем

Даніела Долотова, редакторка сайту 02 Травня 2023, 15:00

Більше відео
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
Вибори
Коли вибори в США та хто буде балотуватися: все, що відомо
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
Дивитись більше

Останні відео
0:09:16
Ізраїль

Ми просимо їх стати праведниками світу: як змінились відносини між Україною та Ізраїлем
0:04:49
Ірпінь відбудова
Зруйнований Ірпінь оживає: як триває відбудова міста та скільки на це потрібно грошей
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
Карта бойових дій в Україні
Кожен день ставить існування РФ під питання? Карта бойових дій в Україні 2 травня в режимі онлайн
0:03:32
Мобільна група лікарів в Івано-Франківській області: як лікують переселенців
Вони не покинуті! Як на Прикарпатті мобільна група лікарів піклується про переселенців
0:02:56
штурм Бахмут
Штурм на позиції під Бахмутом потрапив на відео. Унікальні кадри операції ЗСУ
0:07:30
Навіщо Україні винищувачі F-16: як вони допоможуть у війні
З ними війна могла б закінчитися вже влітку! Чому для України такі важливі винищувачі F-16 та навіщо дозвіл США
0:06:30
Як розвивати благодійні ініціативи — навчання для волонтерів
Розвиватися і продовжувати свою справу: у травні стартують навчання для волонтерів
0:04:30
Олександр Бабіч: історія одеського волонтера та науковця
Історія не з солодких! Як відомий хлопчик з етикетки згущеного молока допомагає військовим та закарбовує нашу історію
0:07:19
Карта бойових дій в Україні 01.05.2023 онлайн
Окупанти залишили деякі позиції у Бахмуті: карта бойових дій на 1 травня 2023 та ситуація на фронті
Більше відео
Ірпінь відбудова
Читати далі
Зруйнований Ірпінь оживає: як триває відбудова міста та скільки на це потрібно грошей

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь