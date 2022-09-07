Пытаются расшатать государственный строй Украины — как работают кремлевские ботофермы и сколько их

Российские оккупанты и те, кто поддерживают кровавую войну в Украине, всячески пытаются навредить нашему государству. Ботофермы, запугивание людей в соцсетях и расшатывание государственного строя изнутри — такие методы они используют.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в эфире телемарафона рассказал Вадиму Карпьяку о борьбе с кремлевской сетью в интернете.

Что такое ботофермы и как они работают

На днях Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность двух ботоферм Кремля в Киевской и Одесской областях. Еще одну такую ​​ферму разоблачили вчера в Киеве.

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С начала года департаментом кибербезопасности ликвидировано более 35 российских ботоферм. Их целью было расшатывать государственный строй в Украине.

Ботофермы — это фейковые аккаунты в социальных сетях, которые используются для распространения нарративов оккупантов, дискредитации ВСУ, оправдания войны и создания панических настроений.

Самая масштабная из уличенных ботоферм включала до 400 тысяч человек, а ботов — миллион. Она была организована одним из политтехнологов, переехавшим в Украину из России.

Готово ли украинское законодательство противодействовать ботам

Украинское законодательство однозначно нуждается в совершенствовании. Сейчас деятельность ботов квалифицируется только статьей 361 УК Украины.

Согласно закону за несанкционированное вмешательство в работу информационных систем предусматривается ответственность до шести лет лишения свободы.

В настоящее время разрабатываются новые законы и уточнения, чтобы более качественно квалифицировать преступления и увеличивать степень наказания.

Российские кибератаки осуществлялись с 2014-го года и медленно набирали обороты. Меры по противодействию российскому кибервлиянию осуществляются с того же времени.

Сегодня Украина научилась работать на опережение подобных атак.

Ранее мы рассказывали, как защитить свои данные в телефоне и компьютере во время войны.

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