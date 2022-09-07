Намагаються розхитати державний лад України — як працюють кремлівські ботоферми та скільки їх

Російські окупанти та ті, хто підтримують криваву війну в Україні, всіляко намагаються нашкодити нашій державі. Ботоферми, залякування людей у соцмережах та розхитування державного ладу зсередини — такі методи вони використовують.
Керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в ефірі телемарафону розповів Вадиму Карп’яку про боротьбу з кремлівською мережею в інтернеті.
Днями Служба безпеки України викрила і припинила діяльність двох ботоферм Кремля на Київщині та Одещині. Ще одну таку ферму викрили вчора в Києві.
З початку року департамент кібербезпеки ліквідував понад 35 російських ботоферм. Вони мали на меті розхитувати державний лад в Україні.
Ботоферми — це фейкові акаунти в соціальних мережах, які використовуються для поширення наративів окупантів, дискредитації ЗСУ, виправдовування війни та створення панічних настроїв.
Ботоферми — це фейкові акаунти в соціальних мережах, які використовуються для поширення наративів окупантів, дискредитації ЗСУ, виправдовування війни та створення панічних настроїв.
Наймасштабніша з нині викритих ботоферм містила 400 тисяч осіб, а ботів — мільйон. Її організував один із політтехнологів, який переїхав в Україну з Росії.
Українське законодавство однозначно потребує вдосконалення. Зараз діяльність ботів кваліфікується лише за статтею 361 КК України.
Українське законодавство однозначно потребує вдосконалення. Зараз діяльність ботів кваліфікується лише за статтею 361 КК України.
Відповідно до закону за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем передбачається відповідальність до шести років позбавлення волі.
Зараз розробляються нові закони та уточнення, щоб якісніше кваліфікувати злочини і збільшувати міру покарання.
Російські кібератаки здійснювалися з 2014-го року і повільно набирали обертів. Заходи з протидії російському кібервпливу здійснюються з того самого часу.
Сьогодні Україна навчилася працювати, щоб запобігати подібним атакам.
Раніше ми розповідали, як захистити свої дані в телефоні та комп’ютері під час війни.
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