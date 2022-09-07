Світ

Намагаються розхитати державний лад України — як працюють кремлівські ботоферми та скільки їх

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 07 Вересня 2022, 21:00

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Що таке ботоферми Кремля та як вони працюють

Намагаються розхитати державний лад України — як працюють кремлівські ботоферми та скільки їх
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