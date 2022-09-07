Намагаються розхитати державний лад України — як працюють кремлівські ботоферми та скільки їх

Російські окупанти та ті, хто підтримують криваву війну в Україні, всіляко намагаються нашкодити нашій державі. Ботоферми, залякування людей у соцмережах та розхитування державного ладу зсередини — такі методи вони використовують.

Керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в ефірі телемарафону розповів Вадиму Карп’яку про боротьбу з кремлівською мережею в інтернеті.

Що таке ботоферми та як вони працюють

Днями Служба безпеки України викрила і припинила діяльність двох ботоферм Кремля на Київщині та Одещині. Ще одну таку ферму викрили вчора в Києві.

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З початку року департамент кібербезпеки ліквідував понад 35 російських ботоферм. Вони мали на меті розхитувати державний лад в Україні.

Ботоферми — це фейкові акаунти в соціальних мережах, які використовуються для поширення наративів окупантів, дискредитації ЗСУ, виправдовування війни та створення панічних настроїв.

Наймасштабніша з нині викритих ботоферм містила 400 тисяч осіб, а ботів — мільйон. Її організував один із політтехнологів, який переїхав в Україну з Росії.

Чи готове українське законодавство протидіяти ботам

Українське законодавство однозначно потребує вдосконалення. Зараз діяльність ботів кваліфікується лише за статтею 361 КК України.

Відповідно до закону за несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем передбачається відповідальність до шести років позбавлення волі.

Зараз розробляються нові закони та уточнення, щоб якісніше кваліфікувати злочини і збільшувати міру покарання.

Російські кібератаки здійснювалися з 2014-го року і повільно набирали обертів. Заходи з протидії російському кібервпливу здійснюються з того самого часу.

Сьогодні Україна навчилася працювати, щоб запобігати подібним атакам.

Раніше ми розповідали, як захистити свої дані в телефоні та комп’ютері під час війни.

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