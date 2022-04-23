Мир

Экскурсии в трамвайном депо и кинопоказы: как поляки организуют культурный досуг маленьким украинцам

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 23 апреля 2022, 18:30

Больше видео
0:06:28
Що таке рашизм та путінізм
Почему не стоит путать рашизм и путинизм. Автор исторического канала объясняет значение терминов
Виступ Зеленського у парламенті Португалії 21.04.2022
Вы можете помочь защите цивилизации Европы! Зеленский обратился к парламенту Португалии
Зустріч Зеленського з прем'єр-міністрами Іспанії та Данії 21.04.2022
Вооружение, членство в ЕС и отстройка — о чем говорил Зеленский с премьер-министрами Испании и Дании
Джо Байден сделал новое заявление
Выступление Джо Байдена с заявлением по Украине и России. Мы собрали главные тезисы
Смотреть больше

Последние видео
0:10:13
Ситуація в Маріуполі 23.04 - АЗОВці привозять гуманітарну допомогу в бомбосховище Азовсталі

Супергерои нашего времени: как АЗОВцы заботятся о детях, находящихся в подвалах Азовстали
Прес-конференція Зеленського 23 квітня
Пресс-конференция президента Владимира Зеленского 23 апреля ОНЛАЙН
0:02:53
В Одессе владельцы хостела приютила пять семей
Одесса действительно мама: как жители приютили пять семей из горячих точек, ставших беженцами
0:03:19
Польща дбає про маленьких українців
Экскурсии в трамвайном депо и кинопоказы: как поляки организуют культурный досуг маленьким украинцам
0:04:00
Музей Марии Приймаченко сгорел, а картины – нет
Рисковали жизнью, чтобы спасти украинское наследие от россиян! Как уцелели картины Марии Приймаченко в Иванкове
вибухи в Одесі сьогодні
Россияне обстреляли Одессу: есть погибшие, среди них — трехмесячный малыш
0:02:46
Ганна Васюк - спортсменка з Харкова волонтерить та служить у ЗСУ
Вместо гантелей ящики с гуманитаркой: как спортсменка из Харькова Анна Васюк держит оборону города
0:03:34
Как будет проходить посевная в Киевской области?
Посевная-2022: в Киевской области задерживается сезон посевов из-за заминированных россиянами полей
Комендантська година у Києві на Великдень
Комендантский час в ночь на Пасху. Когда начнется и сколько будет длиться
0:02:50
Автошкола у Дніпрі безкоштовно навчає українок-переселенок
Бесплатное водительское удостоверение для женщин-переселенок: как автошкола в Днепре помогает ВПО
Больше видео
В Одессе владельцы хостела приютила пять семей
Читать дальше
Одесса действительно мама: как жители приютили пять семей из горячих точек, ставших беженцами
Музей Марии Приймаченко сгорел, а картины – нет
Читать дальше
Рисковали жизнью, чтобы спасти украинское наследие от россиян! Как уцелели картины Марии Приймаченко в Иванкове

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь