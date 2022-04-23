Экскурсии в трамвайном депо и кинопоказы: как поляки организуют культурный досуг маленьким украинцам

Польша приняла уже почти три миллиона беженцев из Украины, половина из них — дети. Маленьким украинцам поляки помогают больше всего.

На уровне правительства — это дополнительная социальная выплата на каждого ребенка и бесплатное обучение в школах на равных правах с польскими учениками.

В то же время есть много неправительственных благотворительных инициатив, которые заботятся о психологической поддержке: организуют бесплатные кинопоказы, представления, экскурсии.

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В варшавском трамвайном депо тоже не смогли остаться в стороне от трагедии. Сначала собирали медикаменты, амуницию и другие необходимые вещи, которые затем отправили в Украину.

Потом работники депо придумали инициативу проводить для детей экскурсии.

Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцы устроили толоку в Польше в знак благодарности. Убрали леса и парки от мусора во многих польских городах.