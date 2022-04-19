Убирали мусор и обнимались: как украинцы устроили толоку в Польше в знак благодарности

Сотни украинцев вышли на масштабную толоку в Польше, чтобы поблагодарить за всю помощь. Их благодарность — в делах.

Убрали леса и парки от мусора во многих польских городах.

Несмотря на неутешительный прогноз погоды, выглянуло солнце, а люди с любовью в сердце разбрелись по лесу, чтобы наводить порядок.

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У этого мероприятия даже не было основных организаторов. Просто кто-то написал с предложением собраться вместе, чтобы поблагодарить поляков за их доброту. Другие люди подхватили и, кто чем мог, помогли в организации.

Только в Варшаве на подобную толоку одновременно вышло около 500 украинцев. У каждого из них есть свои причины сказать “спасибо”.

Такие мероприятия важны еще и для того, чтобы поддерживать друг друга. Люди могут пообщаться, поделиться своими историями и просто выслушать кого-то, кому это нужно. Без объятий тоже не обходится.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему не стоит стесняться просить помощи и где найти контакты бесплатной психологической онлайн-поддержки.