Прибирали сміття та обіймались: як українці влаштували толоку у Польщі на знак подяки

Сотні українців вийшли на масштабну толоку у Польщі, щоб подякувати за усю допомогу. Їхня вдячність — у справах.

Прибрали ліси та парки від сміття у багатьох польських містах.

Попри невтішний прогноз погоди, визирнуло сонце, а люди з любов’ю у серці розбрелися лісом, щоб наводити лад.

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У цього заходу навіть не було основних організаторів. Просто хтось написав з пропозицією зібратись разом, щоб подякувати полякам за їхню доброту. Інші люди підхопили та, хто чим міг, почали допомагати в організації.

Лише у Варшаві на подібну толоку одночасно вийшло близько 500 українців. У кожного з них є свої причини сказати “дякую”.

Такі заходи важливі ще й тим, щоб підтримувати одне одного. Люди мають змогу поспілкуватись, поділитися своїми історіями та просто вислухати когось, кому це потрібно. Без обіймів теж не обходиться.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому не варто соромитися просити про допомогу та де знайти контакти безкоштовної психологічної онлайн-підтримки.