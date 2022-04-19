Світ

Прибирали сміття та обіймались: як українці влаштували толоку у Польщі на знак подяки

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 19 Квітня 2022, 08:00

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