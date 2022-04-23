Екскурсії в трамвайному депо та кінопокази: як поляки організовують культурне дозвілля маленьким українцям

Польща прийняла вже майже три мільйони біженців з України, половина з них — діти. Маленьким українцям поляки допомагають найбільше.
На рівні уряду — це додаткова соціальна виплата на кожну дитину та безкоштовне навчання в школах на рівних правах з польськими учнями.
Водночас є багато неурядових благодійних ініціатив, які дбають про психологічну підтримку: організовують безкоштовні кінопокази, вистави, екскурсії.
У варшавському трамвайному депо теж не змогли залишитись осторонь трагедії. Спочатку збирали медикаменти, амуніцію та інші необхідні речі, які потім працівники відіслали в Україну.
Згодом співробітники депо придумали ініціативу проводити для українських дітей екскурсії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українці влаштували толоку у Польщі на знак подяки. Прибрали ліси та парки від сміття у багатьох польських містах.