Екскурсії в трамвайному депо та кінопокази: як поляки організовують культурне дозвілля маленьким українцям

Польща прийняла вже майже три мільйони біженців з України, половина з них — діти. Маленьким українцям поляки допомагають найбільше.

На рівні уряду — це додаткова соціальна виплата на кожну дитину та безкоштовне навчання в школах на рівних правах з польськими учнями.

Водночас є багато неурядових благодійних ініціатив, які дбають про психологічну підтримку: організовують безкоштовні кінопокази, вистави, екскурсії.

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У варшавському трамвайному депо теж не змогли залишитись осторонь трагедії. Спочатку збирали медикаменти, амуніцію та інші необхідні речі, які потім працівники відіслали в Україну.

Згодом співробітники депо придумали ініціативу проводити для українських дітей екскурсії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українці влаштували толоку у Польщі на знак подяки. Прибрали ліси та парки від сміття у багатьох польських містах.