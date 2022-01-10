Это была попытка госпереворота? Что Токаев сказал о протестах в Казахстане

Это была попытка госпереворота. Так, протесты в Казахстане назвал президент страны Токаев.

Говорит, готовился переворот давно, может быть, даже не один год. Но сейчас порядок в стране восстановлен, уверяет он.

Под ширмой стихийных протестов развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде появились религиозные радикалы, криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-экономические требования отошли на второй план.

Сколько человек погибло во время этого восстановления, Токаев не уточнил. Ранее Минздрав Казахстану сообщил о 164 смерти, но быстро эту информацию опроверг.

Массовые протесты Токаев назвал спланированной попыткой государственного переворота. Подвел черту под протестами в Казахстане и президент РФ.

Владимир Путин сказал о внешнем вмешательстве, площади технологий, а операцию ОДКБ назвал своевременной и легитимной. Когда же выведет из чужой страны свои войска – российский лидер не уточнил.

Подробнее — в сюжете Леси Красун.