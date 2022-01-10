Це була спроба держперевороту? Що Токаєв сказав про протести у Казахстані

Це була спроба держперевороту. Так протести у Казахстані назвав президент країни Токаєв.

Каже, готувався переворот давно, можливо, навіть не один рік. Але нині порядок у країні відновлений, запевняє він.

Під ширмою стихійних протестів розгорнулася хвиля масових заворушень. Як за єдиною командою з’явилися релігійні радикали, кримінальні елементи, бандити, мародери та дрібні хулігани. Соціально-економічні вимоги відійшли другого план.

Скільки людей загинули під час цього відновлення, Токаєв не уточнив. Раніше МОЗ Казахстану повідомило про 164 смерті, але швидко цю інформацію спростувало.

Підвів риску під протестами в Казахстані й президент РФ. Володимир Путін сказав про зовнішнє втручання, майданні технології, а операцію ОДКБ назвав своєчасною та легітимною. Коли ж виведе з чужої країни свої війська – російський лідер не поточнив.