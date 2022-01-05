Події у Казахстані: усе що відомо про ситуацію

Події у Казахстані – якщо коротко

Протести у Казахстані, які почалися 2 січня через здорожчання вдвічі скрапленого газу, переросли у вуличні бої.

Палають адмінбудівлі, зокрема президентська резиденція, в містах чути постріли і вибухи.

Лише у нічних зіткненнях постраждали півтисячі людей і близько сотні силовиків. 200 протестувальників затримані.

Президент Токаєв оголосив надзвичайний стан і заявив, що вже є загиблі й він буде діяти максимально жорстко.

МЗС України радить нашим громадянам утриматись від поїздок до Казахстану.

Детальніше про події в Казахстані

Дим і звуки пострілів. Найбільше місто Казахстану та колишня столиця – Алмати. Від ранку протестувальники штурмують адміністративні будівлі.

Подекуди палають пожежі. Більше тисячі людей увірвалися до Акимату – це міська адміністрація. Заходили через розбиті вікна та двері, приміщення у вогні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що демонстранти б’ють правоохоронців, які намагаються їх стримати. З обох боків десятки поранених.

Горить також міська прокуратура. А ще мітингувальники захопили президентську резиденцію.

Вуличні бої точаться по всьому Алмати. На вулиці міста влада вивела тисячі силовиків. Президент країни Токаєв у кількох регіонах оголосив до 19 січня надзвичайний стан.

Зокрема у столиці країни Нур-Султані (це колишня Астана) запроваджена комендантська година із 11 вечора до 7 ранку. А ще заборонені масові заходи.

У столиці вимкнений телефонний зв’язок та тривають перебої з інтернетом. Попри це, демонстрації не припиняються.

В Алмати поліція проти демонстрантів застосовує сльозогінний газ і світлошумові гранати. Очевидці розповідають про постріли, на відео чути вибухи.

Проте, силовики не завжди підкорюються наказам згори. В Актобе теж штурмом брали адміністративну будівлю, поліцейські повідомили, що вони з народом і не чинитимуть проти нього насильства.

Одразу у кількох великих містах люди збираються біля акиматів і вимагають народних виборів акимів – це голови місцевих органів виконавчої влади. Вони зводять барикади.

На тлі масових протестів уряд Казахстану вже пішов у відставку. А президент Касим-Жомарт Токаєв закликає громадян до розсудливості.

Знову звертаюся до вас виявити розсудливість і не піддаватися на провокації з середини та ззовні, ейфорія мітингів та вседозволеності заклики атакувати службові приміщення цивільних та військових відомств є абсолютно незаконними. Це злочин, за яким може бути покарання , – звернувся президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Чого вимагають люди

Протести в країні тривають 5 днів. Усе почалося після підвищення вартості газу у кілька разів. Люди спочатку вимагали лише перегляду цін. А потім зажадали відставки і уряду, і президента.

Урядова комісія вже пообіцяла мітингувальникам зменшити ціну на газ і дала гарантії, що їх не притягуватимуть до відповідальності, та демонстранти розходитись відмовляються.

Вони хочуть змін усередині держави, викорінення корупції та кумівства, відходу з політики одіозного колишнього очільника країни Нурсултана Назарбаєва. Саме він із родиною, на думку опозиції, досі є реальним.