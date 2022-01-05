События в Казахстане: все, что известно о ситуации

События в Казахстане – если коротко

Протесты в Казахстане, начавшиеся 2 января из-за подорожания вдвое сжиженного газа, переросли в уличные бои.

Пылают админздания, в частности президентская резиденция, в городах слышны выстрелы и взрывы.

Только в ночных столкновениях пострадали полтысячи человек и около сотни силовиков. 200 протестующих задержаны.

Президент Токаев объявил чрезвычайное положение и заявил, что уже есть погибшие и он будет действовать максимально жестко.

МИД Украины советует нашим гражданам воздержаться от поездок в Казахстан.

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Дым и звуки выстрелов. Самый большой город Казахстана и бывшая столица – Алматы. С утра протестующие штурмуют административные здания.

Кое-где пылают пожары. Более тысячи человек ворвались в Акимат – это городская администрация. Заходили через разбитые окна и двери, помещения в огне.

Местные СМИ сообщают, что демонстранты избивают стражей порядка, которые пытаются их сдержать. С обеих сторон десятки раненых.

Горит городская прокуратура. А еще митингующие захватили президентскую резиденцию.

Уличные бои идут по всему Алматы. На улицы города власти вывели тысячи силовиков. Президент страны Токаев в нескольких регионах объявил до 19 января чрезвычайное положение.

В частности, в столице страны Нур-Султан (это бывшая Астана) введен комендантский час с 11 вечера до 7 утра. А еще запрещены массовые меры.

В столице отключена телефонная связь и продолжаются перебои с интернетом. Несмотря на это, демонстрации не прекращаются.

В Алматы полиция против демонстрантов применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Очевидцы рассказывают о выстрелах, на видео слышны взрывы.

Тем не менее, силовики не всегда подчиняются приказам сверху. В Актобе тоже штурмом брали административное здание, полицейские сообщили, что они с народом и не будут против него проявлять насилие.

Сразу в нескольких крупных городах люди собираются у акиматов и требуют народных выборов акимов — это главы местных органов исполнительной власти. Люди возводят баррикады.

На фоне массовых протестов правительство Казахстана уже ушло в отставку. А президент Касим-Жомарт Токаев призывает граждан к благоразумию.

Снова обращаюсь к вам прийти к благоразумию и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфория митингов и вседозволенности, призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств абсолютно незаконны. Это преступление, за которым может быть наказание, – обратился президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.

Чего требуют люди

Протесты в стране длятся 5 дней. Все началось после повышения стоимости газа в несколько раз. Люди сначала требовали только пересмотра цен. А потом потребовали отставки и правительства, и президента.

Правительственная комиссия уже пообещала митингующим снизить цену на газ и дала гарантии, что их не будут привлекать к ответственности, но демонстранты расходиться отказываются.

Они хотят перемен внутри государства, искоренения коррупции и кумовства, ухода из политики одиозного бывшего главы страны Нурсултана Назарбаева. Именно он с семьей, по мнению оппозиции, до сих пор реальный.