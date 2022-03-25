Главное требование — закрыть небо: тысячи людей по всему миру вышли на улицы, чтобы поддержать Украину

Мир продолжает поддерживать Украину и осуждать путинскую агрессию. За мир в Украине и против жестокой войны путинского режима десятки тысяч человек вышли на митинг в Софии, где развернули желто-голубые флаги, а рядом — флаги Болгарии и Евросоюза.

Среди митингующих более 60 тысяч украинских мигрантов, которые вышли на улицы после призыва Владимира Зеленского к миру протестовать против российской войны, продолжающейся на украинской земле уже месяц.

В Брюсселе активисты призвали НАТО и ЕС оказать большую экономическую поддержку Украине. А именно: санкции против России, оружие и финансовую поддержку Украине — все, что поможет остановить эту войну.

Протесты в поддержку Украины не прекращаются. Люди упорно требуют от своих правительств и международных организаций конкретных действий, чтобы защитить украинцев от российских захватчиков. Главное требование — закрыть небо над Украиной.

Кроме протестов, люди по всему миру готовы на настоящие добрые поступки. Читай, какие страны принимают беженцев из Украины по упрощенным процедурам.