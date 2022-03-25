Головна вимога — закрити небо: тисячі людей по всьому світу вийшли на вулиці, щоб підтримати Україну

Світ продовжує підтримувати Україну і засуджувати путінську агресію. За мир в Україні та проти жорстокої війни путінського режиму десятки тисяч людей вийшли на мітинг у Софії, де розгорнули жовто-блакитні стяги, а поруч — прапори Болгарії та Євросоюзу.

Серед мітингарів понад 60 тисяч українських мігрантів, які вийшли на вулиці після заклику Володимира Зеленського до світу протестувати проти російської війни, що триває на українській землі вже місяць.

У Брюсселі активісти закликали НАТО та ЄС надати більшу економічну підтримку Україні. А саме: санкції проти Росії, зброю і фінансову підтримку Україні — загалом усе, що допоможе зупинити цю війну.

Протести на підтримку України не припиняються. Люди наполегливо вимагають від своїх урядів та міжнародних організацій конкретних дій, щоб захистити українців від російських загарбників. Головна вимога — закрити небо над Україною.

Окрім протестів, люди по всьому світу готові на справжні добрі вчинки. Читай, які країни приймають біженців з України за спрощеними процедурами.