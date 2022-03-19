Люди

Діти не повинні вмирати! Мітинг українських мам у Варшаві на підтримку нашої країни

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 19 Березня 2022, 13:00

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Мітинг українських мам у Варшаві на підтримку України

Діти не повинні вмирати! Мітинг українських мам у Варшаві на підтримку нашої країни
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Діти не повинні вмирати! Мітинг українських мам у Варшаві на підтримку нашої країни
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