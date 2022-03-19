Діти не повинні вмирати! Мітинг українських мам у Варшаві на підтримку нашої країни

Зараз українці борються на всіх фронтах: хтось на військовому, хтось на дипломатичному, а хтось — на інформаційному.

Навіть за кордоном і з малятами на руках українські жінки продовжують підтримувати свою країну. На головну площу Варшави кілька сотень мам з дітьми вийшли на підтримку тих, хто й досі лишається під обстрілами в Україні.

Англійською, польською та українською вони звертаються до тих, хто може покінчити з кровопролиттям в Україні.

Сьогодні ми прийшли підтримати мам, які знаходяться в Маріуполі, Харкові, Києві й змушені народжувати в підвалах, ховатися зі своїми дітьми. Наші материнські серця дійсно розриваються від болі, — ділиться одна з переселенок.

Тисячі неозброєних жителів міст, окупованих російськими військовими, продовжують чинити опір озброєним загарбникам. Дивися проукраїнські мітинги у Херсонській та Запорізькій областях.