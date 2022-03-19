Дети не должны умирать! Митинг украинских мам в Варшаве в поддержку нашей страны

Сейчас украинцы борются на всех фронтах: кто-то на военном, кто-то на дипломатическом, а кто-то на информационном.

Даже за границей и с малышами на руках украинские женщины продолжают поддерживать свою страну. На главную площадь Варшавы несколько сотен мам с детьми вышли в поддержку тех, кто до сих пор остается под обстрелами в Украине.

На английском, польском и украинском они обращаются к тем, кто может покончить с кровопролитием в Украине.

Сегодня мы пришли поддержать мам, которые находятся в Мариуполе, Харькове, Киеве и вынуждены рожать в подвалах, прятаться со своими детьми. Наши материнские сердца разрываются от боли, — делится одна из переселенок.

Тысячи невооруженных жителей городов, оккупированных российскими военными, продолжают сопротивляться вооруженным захватчикам. Смотри проукраинские митинги в Херсонской и Запорожской областях.