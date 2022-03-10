Проукраинские митинги набирают обороты в Херсонской и Запорожской областях

Тысячи невооруженных жителей городов, оккупированных российскими военными, продолжают сопротивляться вооруженным захватчикам. Проукраинские митинги набирают обороты в Херсонской и Запорожской области.
В Херсоне люди продолжают противостоять оккупантам, которые пытаются решать все своими привычными методами и незаконно задерживают митингующих. По данным Генштаба ВСУ, захватчики задержали уже около 400 человек.
Однако с украинцами такие методы не работают, и сопротивление только крепнет.
В Скадовске с местными жителями оккупанты ведут себя тоже агрессивно. Несмотря на то, что захватчики пытаются диктовать свои условия, все в городе считают, что Скадовск – Украина.
О том, что оккупантам там не рады, жители города дают знать при первой же возможности.
Еще один город, героически сопротивляющийся захватчикам, это Городня. Он находится на границе с Беларусью и Россией. Но, несмотря на тотальный контроль оккупантов, жители не сдаются.
На улицах Городни вместе скандируют:
Слава Украине! Украина больше всего!
Слава Украине! Украина больше всего!
А дальше уверенной походкой продолжают шагать своим родным городом.
Повиноваться оккупантам не хотят и жители Энергодара, Бердянска и Мелитополя. Люди собираются на центральных площадях, поют Гимн Украины и всеми силами пытаются изгнать проклятых захватчиков со своей родной земли.
Напомним, ранее мы рассказывали, что после мирных митингов жителей украинских городов, российские оккупанты прибегают к репрессиям и похищают людей.