Проукраинские митинги набирают обороты в Херсонской и Запорожской областях

Тысячи невооруженных жителей городов, оккупированных российскими военными, продолжают сопротивляться вооруженным захватчикам. Проукраинские митинги набирают обороты в Херсонской и Запорожской области.

В Херсоне люди продолжают противостоять оккупантам, которые пытаются решать все своими привычными методами и незаконно задерживают митингующих. По данным Генштаба ВСУ, захватчики задержали уже около 400 человек.

Однако с украинцами такие методы не работают, и сопротивление только крепнет.

В Скадовске с местными жителями оккупанты ведут себя тоже агрессивно. Несмотря на то, что захватчики пытаются диктовать свои условия, все в городе считают, что Скадовск – Украина.

О том, что оккупантам там не рады, жители города дают знать при первой же возможности.

Еще один город, героически сопротивляющийся захватчикам, это Городня. Он находится на границе с Беларусью и Россией. Но, несмотря на тотальный контроль оккупантов, жители не сдаются.

На улицах Городни вместе скандируют:

Слава Украине! Украина больше всего!

А дальше уверенной походкой продолжают шагать своим родным городом.

Повиноваться оккупантам не хотят и жители Энергодара, Бердянска и Мелитополя. Люди собираются на центральных площадях, поют Гимн Украины и всеми силами пытаются изгнать проклятых захватчиков со своей родной земли.

Напомним, ранее мы рассказывали, что после мирных митингов жителей украинских городов, российские оккупанты прибегают к репрессиям и похищают людей.