Российские войска прибегают к репрессиям: ситуация в Запорожской области

Запорожье вывозит своих из-под временной оккупации. А остающиеся — сопротивляются.

Накануне из Энергодара удалось эвакуировать несколько сотен горожан. Между тем, на захваченных территориях рашисты уже прибегают к репрессиям – похищают людей.

Но в городах, которые пока контролируют чужеземцы, не утихают протесты.

Как обычные мирные украинцы выходят на протестные митинги, смотрите в видео.

Напомним, накануне в Украине открылось три из шести гуманитарных коридоров. Не удается вывезти мирное население, в частности, из Мариуполя.

Вчера российские военные там сбросили бомбы на роддом и детскую больницу.