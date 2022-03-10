Російські війська вдаються до репресій: ситуація у Запорізькій області

Запоріжжя вивозить своїх з-під тимчасової окупації. А ті, хто лишається — чинить їй опір.

Напередодні з Енергодару вдалось евакуювати кількасот містян. Тим часом на захоплених територіях рашисти вже вдаються до репресій — викрадають людей.

Та у містах, які поки що контролюють чужинці не вщухають протести.

Те, як звичайні мирні українці виходять на протестні мітинги, дивіться у відео.

Нагадаємо, напередодні в Україні відкрилися три з шести гуманітарних коридорів. Не вдається вивезти мирне населення, зокрема, з Маріуполя. Вчора російські військові там скинули бомби на пологовий будинок та дитячу лікарню.