Тисячі неозброєних жителів міст, окупованих російськими військовими, продовжують чинити опір озброєним загарбникам. Проукраїнські мітинги набирають обертів на Херсонщині та у Запорізькій області.

У Херсоні люди продовжують протистояти окупантам, які намагаються вирішувати все своїми звичними методами та незаконно затримують мітингувальників. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники затримали вже близько 400 осіб.

Проте з українцями такі методи не працюють, і спротив лише міцнішає.

У Скадовську з місцевими жителями окупанти поводяться теж агресивно. Попри те, що загарбники намагаються диктувати свої умови, усі в місті вважають, що Скадовськ – це Україна.

Про те, що окупантам там не раді, жителі міста дають знати за першої ж нагоди.

Ще одне місто, яке героїчно чинить опір загарбникам, це Городня. Воно знаходиться на кордоні з Білоруссю та Росією. Та попри тотальний контроль окупантів, жителі не здаються.

На вулицях Городні разом скандують:

Слава Україні! Україна понад усе!

А далі впевненою ходою продовжують крокувати своїм рідним містом.

Коритися окупантам не хочуть також і жителі Енергодару, Бердянську та Мелітополя. Люди збираються на центральних площах, співають Гімн України та усіма силами намагаються вигнати проклятих загарбників зі своєї рідної землі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що після мирних мітингів жителів українських міст, російські окупанти вдаються до репресій та викрадають людей.