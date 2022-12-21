Как будут работать магазины на Рождество в Польше: выходные и сокращенные дни

Уже близится Рождество по западному обряду, которое празднуют 25 декабря. Именно в этот день праздник отмечают в Польше. Страна приняла самое большое количество украинских беженцев, поэтому тебе может быть полезно узнать, как будут работать магазин в Польше на Рождество.

Рождество в Польше

Празднование Рождества в Польше длится несколько дней:

вечер 24 декабря — Вигилия (Сочельник);

следующий день, 25 декабря — Рождество;

26 декабря — День святого Стефана.

Как в Польше будут работать магазины на Рождество

24 декабря не считается выходным днем, но в эту субботу магазины могут работать по сокращенному графику.

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На Вигилию закон Польши позволяет работать крупным сетевым магазинам и торговым центрам до 14:00. Впрочем, многие точки устанавливают свой график и могут закрыться раньше.

После 14:00 могут быть открыты также аптеки, флористические магазины, АЗС и точки, где продаются билеты на общественный транспорт.

Магазины сети Lidl, например, будут открыты до 12:30. Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Kaufland, Net и Tesco будут работать до 13:00, а Dino — до 14:00.

До скольких будут работать небольшие магазины, зависит от владельцев конкретных торговых точек.

25 и 26 декабря в Польше выходные дни, поэтому магазины будут закрыты.

Если магазины будут закрыты, следует запастись продуктами и другими необходимыми вещами. Ранее мы рассказывали, какие лекарства можно купить в Польше — аналоги украинских.

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