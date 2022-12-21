Как будут работать магазины на Рождество в Польше: выходные и сокращенные дни

Уже близится Рождество по западному обряду, которое празднуют 25 декабря. Именно в этот день праздник отмечают в Польше. Страна приняла самое большое количество украинских беженцев, поэтому тебе может быть полезно узнать, как будут работать магазин в Польше на Рождество.
Празднование Рождества в Польше длится несколько дней:
24 декабря не считается выходным днем, но в эту субботу магазины могут работать по сокращенному графику.
На Вигилию закон Польши позволяет работать крупным сетевым магазинам и торговым центрам до 14:00. Впрочем, многие точки устанавливают свой график и могут закрыться раньше.
После 14:00 могут быть открыты также аптеки, флористические магазины, АЗС и точки, где продаются билеты на общественный транспорт.
После 14:00 могут быть открыты также аптеки, флористические магазины, АЗС и точки, где продаются билеты на общественный транспорт.
Магазины сети Lidl, например, будут открыты до 12:30. Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Kaufland, Net и Tesco будут работать до 13:00, а Dino — до 14:00.
До скольких будут работать небольшие магазины, зависит от владельцев конкретных торговых точек.
25 и 26 декабря в Польше выходные дни, поэтому магазины будут закрыты.
Если магазины будут закрыты, следует запастись продуктами и другими необходимыми вещами. Ранее мы рассказывали, какие лекарства можно купить в Польше — аналоги украинских.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!