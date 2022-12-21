Як працюватимуть магазини на Різдво в Польщі: вихідні та скорочені дні

Уже наближається Різдво за західним обрядом, яке святкують 25 грудня. Саме у цю дату свято відзначають у Польщі. Країна прийняла найбільше українських біженців, тому тобі може бути корисно дізнатися, як працюватимуть магазини в Польщі на Різдво.

Різдво у Польщі

Святкування Різдва у Польщі триває кілька днів:

вечір 24 грудня — Вігілія (Святвечір);

наступний день, 25 грудня — Різдво;

26 грудня — День святого Стефана.

Як у Польщі працюватимуть магазини на Різдво

24 грудня не вважається вихідним днем, але в цю суботу магазини можуть працювати за скороченим графіком.

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У Вігілію закон Польщі дозволяє працювати великим мережевим магазинам та торговим центрам лише до 14:00. Утім, багато точок встановлюють свій графік і можуть закритися раніше.

Після 14:00 можуть бути відкриті також аптеки, флористичні магазини, АЗС та точки, де продаються квитки на громадський транспорт.

Магазини мережі Lidl, наприклад, будуть відкриті до 12:30. Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Kaufland, Net та Tesco працюватимуть до 13:00, а Dino — до 14:00.

До котрої працюватимуть невеличкі магазини, залежить від власників конкретних торгових точок.

25 та 26 грудня у Польщі — вихідні дні, тому магазини будуть зачинені.

Якщо магазини будуть зачинені, варто запастися продуктами та іншими необхідними речами. Раніше ми розповідали, які ліки можна купити у Польщі — аналоги українських.

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