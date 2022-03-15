Мир

Как работает закон в поддержку украинских беженцев в Польше — объяснил посол Андрей Дещица

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 марта 2022, 15:00

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Как работает закон в поддержку украинских беженцев в Польше — объяснил посол Андрей Дещица
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