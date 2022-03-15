Как работает закон в поддержку украинских беженцев в Польше — объяснил посол Андрей Дещица

Посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал о законе в поддержку украинских беженцев в Польше и особенностях его функционирования.

Приблизительно 1,7 млн ​​украинцев уже выехали в Польшу. Конечно, это большая цифра, но ситуация контролируемая правительством Польши, органами местного самоуправления, а также дипломатическими и консульскими учреждениями.

Они непрерывно работают, чтобы предоставлять помощь нашим гражданам.

Мы сейчас работаем с Польским правительством над разработкой системного подхода к опеке наших граждан, чтобы они чувствовали себя и в безопасности, и насколько это возможно комфортно в новых условиях.

Кроме того, поляки приняли специальный закон в поддержку украинских беженцев. Он предусматривает, что граждане Украины могут получить работу по упрощенной системе и единовременную помощь в размере 300 злотых.

Украинцы могут рассчитывать на такое же медицинское и социальное страхование, как и граждане Польши. К тому же, этот закон дает возможность нашим детям учиться бесплатно в детских садах, школах и университетах.

Также украинцы могут получить Польский идентификационный код, чтобы пользоваться всеми необходимыми услугами, например, запись к врачу.

Напомним, ранее мы рассказывали, стоит ли оформлять статус беженца в Польше.