Як працює закон на підтримку українських біженців в Польщі – пояснив посол Андрій Дещиця

Посол України в Польщі Андрій Дещиця розповів про закон на підтримку українських біженців в Польщі та особливості його функціонування.

Приблизно вже 1,7 млн українців вже виїхали до Польщі. Звичайно, це велика цифра, але ситуація контрольована урядом, органів місцевого самоврядування та дипломатичних і консульських установ.

Вони працюють безперервно, щоб надавати допомогу нашим громадянам.

Ми зараз працюємо з Польським урядом над розробкою системного підходу до опіки нашими громадянами, щоб вони почувалися і в безпеці, і наскільки це можливо комфортно у нових умовах.

Окрім того, поляки ухвалили спеціальний закон на підтримку українських біженців. Він передбачає, що громадяни України можуть отримати роботу за спрощеною системою та одноразову допомогу у розмірі 300 злотих.

Українці можуть розраховувати на таке ж медичне та соціальне страхування, як і громадяни Польща. До того ж цей закон дає можливість нашим дітям навчатись безкоштовно в дитячих садках, школах та університетах.

Також українці можуть отримати Польський ідентифікаційний код, щоб користуватись усіма необхідними послугами, такими як, наприклад, запис до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми розповідали чи варто оформлювати статус біженця у Польщі.