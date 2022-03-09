Какая сейчас ситуация на границах и что нужно знать выезжающим из Украины

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, какая ситуация сейчас на границах в эфире телемарафона. По словам посла, очереди на украинско-польской границе еще сохраняются, но периодами, ведь большая волна, которая была в начале войны в Украине, уже прошла. Кроме того, время ожидания прохода границы также сократилось.

Всего из Украины в Польшу за время с начала российской агрессии прибыли 1,3 млн. человек.

По словам Дещицы, польское правительство очень системно подготовилось к наплыву большого количества людей, помощь оказывают и рядовые поляки, волонтеры, показывая человеческую открытость и искренность.

На пунктах пропуска есть специальные стенды с полезной информацией для прибывших: где можно найти еду, ночлег, помощь и т.д.

В то же время дипломат призвал украинцев не скапливаться в южных и восточных областях пунктов пропуска на границе, а переезжать в другие регионы страны. Каждое польскоее воеводство готово принять украинцев.

Посол также добавил, что накануне польский сейм принял постановление для максимального упрощения процедур интеграции украинцев в Польше: устройство на работу, школы и компенсации полякам, которые принимаются украинцев.

Всего в Закарпатье прибыло уже более полумиллиона вынужденных переселенцев.

70 тысяч из них нашли убежище здесь, на территории области. Другие убежали от войны, из-под обстрелов и бомбардировок, за границу — в соседние Венгрию, Словакию и Румынию.

Кого-то там ждут друзья и родственники, а кто-то – оказывается в центрах для беженцев.

Правила пересечения границы упростили – пускают даже без загранпаспорта и с животными. Какая ситуация на границах сегодня, смотрите в сюжете.

Кстати, ранее мы ещё писали, какие еще страны Европы принимают беженцев из Украины.