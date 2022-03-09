Світ

Яка зараз ситуація на кордонах і що потрібно знати тим, хто виїжджає з України

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 10 Березня 2022, 01:30
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