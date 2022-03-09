Яка зараз ситуація на кордонах і що потрібно знати тим, хто виїжджає з України

Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Андрій Дещиця розповів, яка наразі ситуація на кордонах в ефірі телемарафону.

За словами посла, черги на українсько-польському кордоні ще зберігаються, але періодами, адже велика хвиля, яка була на початку війни в Україні, вже минула.

Крім того, час очікування проходу кордону також скоротився.

Загадом з України до Польщі за час від початку російської агресії прибули 1,3 млн людей.

За словами Дещиці, польський уряд дуже системно підготувався до напливу великої кількості людей, допомогу надають і пересічні поляки, волонтери, показуючи людську відкритість і щирість.

На пунктах пропуску наявні спеціальні стенди з корисною інформацією для прибулих: де можна знайти їжу, ночівлю, допомогу тощо.

Водночас дипломат закликав українців не скупчуватися на південних і східних областях пунктів пропуску на кордоні, а переїжджати в інші регіони країни. Кожні польські воєводства підготовлені прийняти українців.

Посол також додав, що напередодні польський сейм прийняв постанову для максимального спрощення процедур інтеграції українців у Польщі: влаштування на роботу, школи та надання компенсації полякам, які приймаються українців.

Загалом на Закарпаття прибуло вже понад півмільйона вимушених переселенців.

70 тисяч із них знайшли прихисток тут, на території області. Інші втекли від війни, з-під обстрілів та бомбардувань, за кордон — до сусідніх Угорщини, Словаччини та Румунії.

На когось там чекають друзі та родичі, та більшість – опиняється у центрах для біженців.

Правила перетину кордону спростили – пускають навіть без закордонного паспорта та з тваринами. Яка там ситуація на кордонах, дивіться у сюжеті.

До речі, нещодавно ми також писали, які ще країни Європи приймають біженців з України.