Канада, Польша, Норвегия: кто в мире собирает средства на Байрактары для Украины

Украине помогает весь мир добра, потому что Запад понимает: только совместными усилиями можно побороть имперскую Россию с ее комплексами и претензиями к суверенным государствам.

И теперь речь идет не только о помощи нашим беженцам, гуманитарной помощи или передаче оружия: уже пять стран начали собирать средства на Байрактары для украинской армии!

Друзья поименно: Канада

Канада стала пятой страной, объявившей о сборе средств на закупку и передачу беспилотников Украине. Канадцы рассчитывают получить от благотворителей 7 млн канадских долларов, а это около 160 млн грн.

За короткий срок уже было собрано более $33 тыс. А купленный беспилотник нам хотят передать символично — ко Дню Независимости Украины.

Польша

Наши друзья поляки одни из первых начали собирать деньги на покупку беспилотников для Украины — 28 июня был объявлен сбор. Польша смогла собрать для Украины на три БПЛА Байрактар.

Сейчас на счету благотворительной банки собрано уже более 80% всей суммы. Сбор средств продлится до 28 июля.

Литва

Литовцы одним выстрелом убили даже не двух, а целых троих зайцев. Наши искренние друзья за три дня собрали деньги на летательный аппарат Байрактар, получив согласие на закупку и передачу от Министерств обороны Литвы, Турции, а также согласие от самого производителя.

Но когда производители Bayraktar узнали о сборе средств, о такой колоссальной отдаче литовцев, они были растроганы и отдали три БПЛА совершенно бесплатно.

На уже собранные деньги литовцы закупили 80 радаров Wingman стандарта НАТО. Журналист Андрюс Тапинас, организовавший сбор денег, в своем Twitter сообщил: литовцы закупили еще и 110 пушек для сбивания дронов и дали им милое название Убийцы орков.

We bought 110 antidrone guns for Ukraine and named then Orcrist — Orc Killer.



Today we added 80 Wingman — NATO approved radars which allows antidrone operator detect and shoot down russian drone without seeing it up to 5 km away.



Price tag: 1 095 000 euro. pic.twitter.com/3jrMCBduDx — Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) July 11, 2022

И это еще не конец: 12 июля Андрюс в своем Twitter призвал литовцев присоединиться к польскому сбору!

Наши друзья-поляки уже на полпути к полной сумме для польского Байрактара. Присоединимся и поможем им сделать это еще быстрее!

Норвегия

Норвегия также присоединилась к своеобразному флешмобу по сбору средств на Байрактар ​​для Украины. В рамках кампании планируется собрать 55 млн крон, что в переводе на доллары будет около 5,5 млн.

Организаторы сообщили, что каждый желающий присоединиться к сбору может пожертвовать не менее десяти норвежских крон.

А первые 1000 благотворителей, которые присоединятся к сбору и пожертвуют более 250 крон, смогут присоединиться к наименованию БПЛА.

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Турция

Турция — страна-производитель знаменитых Байрактаров. Около месяца назад украинский шоумен, телеведущий, а во время войны волонтер Сергей Притула и его благотворительный фонд с помощью украинцев собрали средства на целых четыре БПЛА.

Производители беспилотников, которые следили за процессом сбора изначально были настолько умилены, что подарили три таких беспилотника абсолютно бесплатно. Все собранные фондом Сергея Притулы средства они попросили передать на потребности украинского народа.

Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов.

Кстати, Турция также пообещала, что не будет продавать свои Байрактары России, потому что бренд не заинтересован в том, чтобы поддерживать агрессию против суверенного государства Украины.

Сам Сергей Притула восхищался как идейностью украинцев и нашего сильного духа, так и поступком компании Bayraktar. В своем интервью он рассказал, на что пойдут средства, которые собирались на БПЛА.

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