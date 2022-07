Канада, Польша, Норвегия: кто в мире собирает средства на Байрактары для Украины

Украине помогает весь мир добра, потому что Запад понимает: только совместными усилиями можно побороть имперскую Россию с ее комплексами и претензиями к суверенным государствам.

И теперь речь идет не только о помощи нашим беженцам, гуманитарной помощи или передаче оружия: уже пять стран начали собирать средства на Байрактары для украинской армии!

Канада стала пятой страной, объявившей о сборе средств на закупку и передачу беспилотников Украине. Канадцы рассчитывают получить от благотворителей 7 млн канадских долларов, а это около 160 млн грн.

За короткий срок уже было собрано более $33 тыс. А купленный беспилотник нам хотят передать символично — ко Дню Независимости Украины.

Наши друзья поляки одни из первых начали собирать деньги на покупку беспилотников для Украины — 28 июня был объявлен сбор. Польша смогла собрать для Украины на три БПЛА Байрактар.

Сейчас на счету благотворительной банки собрано уже более 80% всей суммы. Сбор средств продлится до 28 июля.

Литовцы одним выстрелом убили даже не двух, а целых троих зайцев. Наши искренние друзья за три дня собрали деньги на летательный аппарат Байрактар, получив согласие на закупку и передачу от Министерств обороны Литвы, Турции, а также согласие от самого производителя.

Но когда производители Bayraktar узнали о сборе средств, о такой колоссальной отдаче литовцев, они были растроганы и отдали три БПЛА совершенно бесплатно.

На уже собранные деньги литовцы закупили 80 радаров Wingman стандарта НАТО. Журналист Андрюс Тапинас, организовавший сбор денег, в своем Twitter сообщил: литовцы закупили еще и 110 пушек для сбивания дронов и дали им милое название Убийцы орков.

We bought 110 antidrone guns for Ukraine and named then Orcrist — Orc Killer.



Today we added 80 Wingman — NATO approved radars which allows antidrone operator detect and shoot down russian drone without seeing it up to 5 km away.



Price tag: 1 095 000 euro. pic.twitter.com/3jrMCBduDx