Каждый выстрел в Украину загоняет Россию в экономическую яму! Рубль обрушился

С каждым днем коварной войны Кремля против Украины Россию все больше отрезают от цивилизованного мира.

Курс в русских банках достигает 180 рублей за доллар. Люди в панике выстраиваются в очереди в банкоматы.

Купить валюту невозможно, потому что обменники просто пустые. Центробанк накануне заявил, что нечем проводить интервенции для поддержания курса рубля. Из-за санкций золотовалютные резервы парализованы.

Смотри, как Путин добивает русский народ своими действиями.