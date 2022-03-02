Кожен постріл в Україні заганяє Росію в економічну яму! Рубль обвалився

З кожним днем підступної війни Кремля проти України Росію все більше відрізають від цивілізованого світу.

Курс у російських банках сягає 180 рублів за долар. Люди в паніці вишикуються в черги до банкоматів.

Купити валюту неможливо, бо обмінники просто порожні. Центробанк напередодні заявив, що не має чим проводити інтервенції для підтримки курсу рубля. Через санкції золотовалютні резерви паралізовані.

Дивися, як Путін добиває російський народ своїми діями.