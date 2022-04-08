Кто такие дочери Путина и почему он их скрывал? Рассказываем, как их разоблачили санкции США

Соединенные Штаты Америки впервые ввели санкции против двух дочерей российского президента — все их имущество и счета в США будут заморожены. Ожидается, что к американским ограничениям присоединится и Евросоюз.

И здесь еще один интересный момент — Владимир Путин до сих пор публично не признал Марию и Екатерину как своих дочерей, поэтому Вашингтон фактически официально сделал это за него.

Все знали, что у Путина есть жена, хотя он появлялся с ней на публике очень редко. Так же, как и знали об их разводе в 2013 году.

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А вот своих дочерей Путин очень тщательно скрывал и ограничивался несколькими скупыми фразами о них.

Младшей дочери Путина — Екатерине Тихоновой — 35 лет. Впервые показали ее интервью на телеканалах России в 2018 году, перечислив кучу регалий, кроме основной — дочь Путина.

Она и раньше появлялась на экранах в соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу.

Как дочь Путина ее официально засветило Министерство финансов США на этой неделе.

В России Тихонова руководила исследованием искусственного интеллекта по заказу отца для оборонного сектора.

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Другая дочь Путина — Мария Воронцова — старше Екатерины всего на год и тоже стала появляться на экранах несколько лет назад как ученый.

Дочери Путина хоть и не бедные, но не выполняют функцию кошелька отца.

Поэтому санкции против них — это сигнал близкому и не очень окружению Путина.

На Россию налагают санкции, выгоняют из международных организаций и начали ненавидеть во всем мире из-за зверств, которые российские солдаты совершили в оккупированных городах.

Российская пропаганда пытается доказать, что резня в Буче является следствием действий украинских военных. Тем не менее недавно появились новые доказательства российских военных преступлений, столь же важные, как и спутниковые снимки Maxar.