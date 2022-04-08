Хто такі доньки Путіна та чому він їх приховував? Розповідаємо, як їх викрили санкції США

Сполучені Штати Америки вперше запровадили санкції проти двох доньок російського президента — усе їхнє майно та рахунки в США будуть заморожені. Очікується, що до американських обмежень приєднається і Євросоюз.
І тут є ще один цікавий момент — Володимир Путін досі публічно не визнав Марію та Катерину як своїх доньок, тому Вашингтон фактично офіційно зробив це за нього.
Всі знали, що у Путіна є дружина, хоч він з’являвся з нею на публіці дуже рідко. Так само, як і знали про їхнє розлучення у 2013.
А от своїх дочок Путін дуже ретельно приховував і обмежувався лише кількома скупими фразами про них.
А от своїх дочок Путін дуже ретельно приховував і обмежувався лише кількома скупими фразами про них.
Молодшій доньці Путіна — Катерині Тихоновій — 35 років. Вперше показали її інтерв’ю на телеканалах Росії у 2018, перерахувавши купу регалій, крім основної — донька Путіна.
Вона й раніше з’являлася на екранах у змаганнях з акробатичного рок-н-ролу.
Як доньку Путіна її офіційно засвітило Міністерство фінансів США цього тижня.
Як доньку Путіна її офіційно засвітило Міністерство фінансів США цього тижня.
В Росії Тихонова керувала дослідженням штучного інтелекту на замовлення батька для оборонного сектору.
Інша дочка Путіна — Марія Воронцова — старша за Катерину всього на рік і теж почала з’являтися на екранах кілька років тому як науковець.
Доньки Путіна хоч і не бідні, але не виконують функцію батькового гаманця.
Тому санкції проти них — це сигнал близькому і не дуже оточенню Путіна.
Тому санкції проти них — це сигнал близькому і не дуже оточенню Путіна.
На Росію накладають санкції, виганяють з міжнародних організацій та почали ненавидіти у всьому світі через ті звірства, які російські військові вчинили в окупованих містах.
Російська пропаганда намагається довести, що різанина в Бучі є наслідком дій українських військових. Проте нещодавно з’явилися нові докази російських воєнних злочинів, такі ж важливі, як і супутникові знімки Maxar.