Более сотни ракет за ночь! Палестинцы мощно обстреляли Израиль — что известно об этом сегодня

Вечером в пятницу, 5 августа, стало известно, что палестинская организация Исламский джихад совершила массированный ракетный удар по Израилю. Об этом сообщают местные СМИ. О пострадавших пока неизвестно.

По данным издания The Times of Israel, все выпущенные ракеты были либо перехвачены системой Железный купол, либо упали в поле. В Тель-Авиве распорядились открыть бомбоубежища.

Палестинцы заявили, что выпустили более 100 ракет в ответ на военную операцию Израиля На заре, которую Иерусалим проводит в секторе Газа. Перед этим Израиль атаковал цеха по производству оружия, склады и огневые позиции боевиков.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что убиты по меньшей мере десять палестинцев, в том числе один ребенок и командир палестинского Исламского джихада.

Израиль ведет извечную борьбу за выживание и имеет одну из наиболее боеспособных и технологически оснащенных армий мира. Читай, приемлемы ли в Украине принципы обороны Израиля.

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