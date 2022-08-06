Понад сотня ракет за ніч! Палестинці потужно обстріляли Ізраїль — що відомо про це на сьогодні

Увечері в п’ятницю, 5 серпня, стало відомо, що палестинська організація Ісламський джихад здійснила масований ракетний удар по Ізраїлю. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Про постраждалих наразі невідомо.

За даними видання The Times of Israel, усі випущені ракети або перехоплені системою Залізний купол, або впали в полі. У Тель-Авіві розпорядились відкрити бомбосховища.

Палестинці заявили, що випустили понад 100 ракет у відповідь на військову операцію Ізраїлю На зорі, яку Єрусалим проводить у секторі Газа. Перед цим Ізраїль атакував цехи з виробництва зброї, склади та вогневі позиції бойовиків.

Міністерство охорони здоров’я Гази повідомило, що вбиті щонайменше десять палестинців, зокрема одна дитина та командир палестинського Ісламського джихаду.

Ізраїль веде одвічну боротьбу за власне виживання та має одну з найбільш боєздатних та технологічно оснащених армій світу. Читай, чи прийнятні в Україні принципи оборони Ізраїлю.

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