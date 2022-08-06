Світ

Понад сотня ракет за ніч! Палестинці потужно обстріляли Ізраїль — що відомо про це на сьогодні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Серпня 2022, 14:30

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