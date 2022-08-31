В Москве умер Михаил Горбачев — причина смерти первого и последнего президента СССР

Во вторник, 30 августа, стало известно о смерти последнего генерального секретаря СССР — Михаила Горбачева. Он ушел из жизни в 92 года.

Горбачев умер: причина смерти

Последний правитель Советского Союза скончался после тяжелой и продолжительной болезни, сообщили в российской Центральной клинической больнице.

Там он находился под наблюдением с начала пандемии коронавируса и лишь периодически покидал медучреждение. По словам медиков, бывший президент СССР не был инфицирован Covid-19, но дали о себе знать возраст и другие хронические болезни.

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Российские СМИ пишут, что в канун смерти Горбачев приехал в больницу на гемодиализ. У него были проблемы с почками. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с его женой Раисой Горбачевой.

Реакция мировых политиков на смерть Горбачева

Нобелевский лауреат мира, первый и единственный президент Советского Союза и архитектор-перестройщик, он заслужил уважение в мире как человек, который больше других сделал для того, чтобы прекратить холодную войну.

Как говорится в заявлении генерального секретаря ООН, Михаил Горбачев был единственным государственным деятелем, который за шесть лет у власти (1985-1991 гг.) радикально изменил политическую ситуацию в мире.

Мне грустно слышать о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения.

Во времена агрессии Путина в Украине его неутомимая преданность открытию советского общества остается примером для всех нас, — отреагировал на новость премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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Михаил Горбачев был лидером, которому доверяли и которого уважали. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса.

Это открыло путь в свободную Европу. Это наследие мы не забудем, — написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

И если Горбачев способствовал падению так называемого железного занавеса, то нынешний президент РФ Владимир Путин делает все для того, чтобы вернуться в темные времена СССР.

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