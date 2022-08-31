У Москві помер Михайло Горбачов — причина смерті першого й останнього президента СРСР

У вівторок, 30 серпня, стало відомо про смерть останнього генерального секретаря СРСР — Михайла Горбачова. Він пішов з життя у 92 роки.

Горбачов помер: яка причина

Останній правитель Радянського Союзу помер після тяжкої та тривалої хвороби, повідомили у російській Центральній клінічній лікарні.

Там він перебував під наглядом від початку пандемії коронавірусу й лише періодично залишав медзаклад. За словами медиків, колишній президент СРСР не мав Covid-19, але дались у знаки вік та інші хронічні хвороби.

Російські ЗМІ пишуть, що напередодні смерті Горбачов приїхав до лікарні на гемодіаліз. Він мав проблеми з нирками. Політика поховають на Новодівочому цвинтарі у Москві поряд з його дружиною Раїсою Горбачовою.

Реакція світових політиків на смерть Горбачова

Нобелівський лауреат миру, перший і єдиний президент Радянського Союзу та архітектор-перебудовник, він здобув велику повагу у світі як людина, яка більше за інших зробила для того, щоб припинити холодну війну.

Як йдеться у заяві генерального секретаря ООН, Михайло Горбачов був єдиним таким державним діячем, який за шість років при владі (1985-1991 рр.) радикально змінив політичну ситуацію у світі.

Мені сумно чути про смерть Горбачова. Я завжди захоплювався мужністю та чесністю, які він продемонстрував, довівши холодну війну до мирного завершення.

У часи агресії Путіна в Україні його невтомна відданість відкриттю радянського суспільства залишається прикладом для всіх нас, — відреагував на новину прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Михайло Горбачов був лідером, якому довіряли та якого поважали. Він відіграв вирішальну роль у припиненні Холодної війни та падінні залізної завіси.

Це відкрило шлях до вільної Європи. Цей спадок ми не забудемо, — написала у Twitter президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

І якщо Горбачов сприяв падінню так званої залізної завіси, то нинішній президент РФ Володимир Путін робить усе задля того, щоб повернутись у темні часи СРСР.

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