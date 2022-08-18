Радянський світ покинув чат: в Естонії знесли пам’ятник російському Т-34

В Естонії прибрали монументи з радянською символікою. Зокрема, це зробили в Нарві — третьому за величиною місті в країні, де більшість населення — етнічні росіяни. Місто розташоване поблизу кордону з РФ.

Демонтували танк Т-34, а ще меморіальні дошки та пам’ятник червоноармійцю. Надгробок на братській могилі загиблих у Другій світовій війні зробили нейтральним. Уряд діяв швидко і рішуче.

Не всі жителі міста в захваті від декомунізації, але таких — меншість. Вісім особливо агресивних протестувальників затримала поліція.

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Уряд Естонії вважає: пам’ятники та монументи, які були встановлені радянською владою, є джерелом багатьох проблем.

Тож відтепер монументам, які прославляють окупантів в Естонії, більше немає місця в громадських місцях. Такі експонати відправляються у музеї. Завершити декомунізацію планують до кінця цього року.

Процес декомунізації досі триває й в Україні, але чомусь українцям прощатися з пам’ятниками Катерини ІІ важче, ніж естонцям. Читай у матеріалі, чому в Одесі проти демонтажу монументів російських царів.

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