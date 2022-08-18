Советский мир покинул чат: в Эстонии снесли памятник российскому танку

В Эстонии демонтировали монументы с советской символикой. В частности, это сделали в Нарве — третьем по величине городе в стране, где большинство населения — этнические россияне. Город находится недалеко от границы с РФ.

Демонтировали танк Т-34, а также мемориальные доски и памятник красноармейцу. Надгробие на братской могиле погибших во Второй мировой войне сделали нейтральным. Правительство действовало быстро и решительно.

Не все жители города в восторге от декоммунизации, но таковых — меньшинство. Восемь особо агрессивных протестующих задержала полиция.

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Правительство Эстонии считает: памятники и монументы, установленные советской властью, являются источником многих проблем.

Отныне монументам, прославляющим оккупантов в Эстонии, больше нет места в общественных местах. Подобные экспонаты отправляются в музеи. Завершить декоммунизацию планируют до конца этого года.

Процесс декоммунизации до сих пор продолжается и в Украине, но почему-то украинцам прощаться с памятниками Екатерины II труднее, чем эстонцам с танками времен СССР. Читай в материале, почему в Одессе против демонтажа монументов русских царей.

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