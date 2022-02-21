“Мы откроем все матрешки”! Борис Джонсон о российских инвестициях в Британии

Британский премьер Борис Джонсон пообещал перекрыть многомиллиардные потоки инвестиций РФ в Британию.

Такое заявление он сделал во время форума безопасности в Мюнхене.

Бывший президент Польши Александр Квасневский призывает мировое сообщество нанести непоправимый удар по путинской элите и заблокировать все активы за рубежом.

Об этом он заявил во время украинского ланча в Мюнхене, организованном фондом Виктора Пинчука.

Готовы ли богатые страны заплатить высокую цену в противостоянии с путинским режимом, расскажет Эмма Антонюк.