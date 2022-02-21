“Ми відкриємо усі матрьошки”! Борис Джонсон про російські інвестиції у Британії

Британський прем’єр Борис Джонсон пообіцяв перекрити багатомільярдні потоки інвестицій РФ у Британію.

Таку заяву він зробив під час безпекового форуму у Мюнхені.

Колишній президент Польщі Александр Квасневський закликає світову спільноту завдати непоправного удару по путінській еліті й заблокувати усі активи за кордоном.

Про це він заявив під час українського ланчу у Мюнхені, організованому фондом Віктора Пінчука.

Чи готові заможні країни заплатити високу ціну у протистоянні з путінським режимом, дивіться у Вікнах.