Мир

Недружелюбный визит! Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о переговорах с Путиным

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 апреля 2022, 19:28
Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів про переговори з Путіним

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