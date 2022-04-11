Недружелюбный визит! Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о переговорах с Путиным

Сегодня, 11 апреля, у канцлера Австрии Карла Негаммера были переговоры с президентом России Владимиром Путным. После визита Негаммер заявил, что встреча была “очень жесткой”, открытой и прямой.

Он пытался доказать президенту РФ, что война в Украине должна закончиться, ведь в войне проиграют с обеих сторон.

— Я только что приехал из Украины и собственными глазами видел неизмеримые страдания, причиненные российской агрессивной войной, — сказал Негаммер.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Сообщил Путину, что санкции будут продолжаться и усиливаться. Также Австрия заявила о военных преступлениях России в Украине и поддерживает их расследование.

Администрация Путина заявила, что российская сторона не планирует делать заявления для прессы относительно итогов переговоров с австрийским канцлером.

Еще одна страна, которая помогает нам с начала российского нашествия — Чехия. Раньше мы рассказывали, как Чехия помогает Украине: медикаментами, военной техникой и амуницией.