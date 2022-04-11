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Недружній візит! Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів про переговори з Путіним

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Квітня 2022, 19:28
Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів про переговори з Путіним

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