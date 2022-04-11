Недружній візит! Канцлер Австрії Карл Негаммер розповів про переговори з Путіним

Сьогодні, 11 квітня, канцлер Австрії Карл Нехаммер мав переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. По закінченню візиту Негаммер заявив, що зустріч була “дуже жорсткою”, відкритою і прямою.

Він намагався довести президенту РФ, що війна в Україні має закінчитися, адже у війні програють з обох сторін.

— Я щойно приїхав з України й на власні очі бачив незмірні страждання, завдані російською агресивною війною, — сказав Негаммер.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Він повідомив Путіна про те, що санкції будуть продовжуватися та підсилюватися. Також Австрія заявила про воєнні злочини Росії в Україні й підтримує їхнє міжнародне розслідування.

Адміністрація Путіна заявила, що російська сторона не планує робити заяв для преси щодо підсумків переговорів з австрійським канцлером.

Ще одна країна, яка допомагає нам від початку російської навали — Чехія. Раніше ми розповідали, як Чехія допомагає Україні: медикаментами, військовою технікою та амуніцією.