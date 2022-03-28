Неужели забыли, как это было с вами? Как Венгрия страдала от Москвы в 1956 году и почему подыгрывает сейчас

В Будапеште на берегу Дуная выложили 300 пар ношеной обуви в память о по меньшей мере 300 погибших от авиаудара России по драматическому театру в Мариуполе.

Об этом в своем Facebook сообщил Дмитрий Кулеба. Также он призвал осознать зверство россиян в Мариуполе.

Этой акцией активисты хотят напомнить венграм, что снова гибнут невинные люди. Однако официальный Будапешт отказывается вводить санкции против России. Это парадоксальная ситуация. Ведь Венгрия в 1956-м году сама побывала в нашей ситуации.

Тогда, в феврале, на закрытом съезде ЦК КПСС Никита Хрущев развенчал культ Сталина. Эта тайная речь имела эффект бомбы, взрывная волна которой быстро пронеслась по странам соцлагеря.

А уже в октябре 200-тысячная демонстрация превратилась в народное восстание против коммунистического режима.

Страна объявила о выходе из Варшавского договора и потребовала вывести российские войска из Венгрии.

После нескольких дней уличных боев Москва дала команду покинуть Будапешт.

Очевидно, что еще тогда были разработаны методички, которыми пользуется путинский режим. Назначенный Москвой альтернативный премьер Янош Кадер обратился к Хрущеву с призывом ввести войска.

Поэтому в ноябре армия, которая уже стояла вооруженная на границе, заходит в Будапешт.

И так же это было названо спецоперацией, потому что власть в Венгрии захватили якобы фашисты.

Почему же сейчас Будапешт так любезен к Москве? С одной стороны, Венгрия осудила действия РФ и принимает наших беженцев, с другой — не хочет вводить санкции против страны-агрессора, давать нам оружие и запретила его поставки через свою территорию.

И не только Будапешт поддерживает действия Росси. Международный Красный Крест, который должен помочь пострадавшим, поддерживает агрессора и просит открыть представительство в Ростове. Это означает легализацию вывоза украинцев в Россию.