Невже забули, як це було з вами? Як Угорщина страждала від Москви у 1956 та чому підіграє зараз

У Будапешті на березі Дунаю виклали 300 пар ношеного взуття в пам’ять про щонайменше 300 загиблих від авіаудару Росії по драматичному театру у Маріуполі.

Про це у своєму Facebook повідомив Дмитро Кулеба. Також він закликав усвідомити звірство росіян у Маріуполі.

Цією акцією активісти хочуть нагадати угорцям, що знову гинуть невинні люди. Однак офіційний Будапешт відмовляється запроваджувати санкції проти Росії.

Це парадоксальна ситуація. Адже Угорщина у 1956-му році сама побувала в нашій ситуації.

Тоді, в лютому, на закритому з’їзді ЦК КПРС Микита Хрущов розвінчав культ Сталіна. Ця таємна промова мала ефект бомби, вибухова хвиля якої швидко пронеслася країнами соцтабору.

А вже у жовтні 200-тисячна демонстрація перетворилася на народне повстання проти комуністичного режиму.

Країна оголосила про вихід з Варшавського договору та вимагала вивести російські війська з Угорщини.

Після кількох днів вуличних боїв Москва дала команду залишити Будапешт.

Очевидно, що ще тоді були розроблені методички, якими користується путінський режим. Призначений Москвою альтернативний прем’єр Янош Кадер звернувся до Хрущова з закликом увести війська.

Тож у листопаді армія, яка вже стояла озброєна на кордоні, заходить у Будапешт.

І так само це було названо спецоперацією, бо владу в Угорщині захопили нібито фашисти.

Чому ж зараз Будапешт такий люб’язний до Москви? З одного боку, Угорщина засудила дії РФ і приймає наших біженців, з іншого — не хоче вводити санкції проти країни-агресорки, давати нам зброю та заборонила її поставки через свою територію.

І не тільки Будапешт підтримує дії Росі. Міжнародний Червоний Хрест, який має допомагати постраждалим, підтримує агресора і просить відкрити представництво у Ростові. Це означає легалізацію вивезення українців до Росії.