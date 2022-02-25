Нон-грата в ПАСЕ и Совете Европы: Россия продолжает платить цену за нападение на Украину

73 страны и 9 международных организаций встали на поддержку Украины. Коалиция в защиту мира продолжает расти.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Facebook.

Исключение России из Совета Европы и ПАСЕ

Сегодня министр провел переговоры в связи с агрессией России с главами МИД Индии, Японии и США. На онлайн-заседании Совета МИД Евросоюза будут утверждаться новые санкции против РФ.

Страна-агрессор была лишена права участия в Кабмине Совета Европы и ПАСЕ.

Совет Европы, гибкость которого по отношению к России я знаю очень хорошо с работы там послом, сегодня принял революционное для себя решение, — написал Кулеба.

Совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей стран-членов и генерального секретаря организации, рекомендует исключить Россию из организации.

Эстония высылает в Украину джавелины

Между тем, Эстония предоставляет Украине противотанковые ракетные комплексы Джавелин.

Эстония посылает Украине дополнительные джавелины и амуницию! Будь как эстонцы! Это призыв ко всем странам ЕС, — написала народная депутат Ирина Геращенко.

Борьба за отключение РФ от SWIFT

Кулеба сообщил, что борьба за отключение России от банковской системы SWIFT продолжается.

За SWIFT вгрызаемся зубами, — прокомментировал Кулеба.

Украинские военные упорно просят не выкладывать фото и видео перемещения техники ВСУ. Это играет на пользу врагу и корректирует его действия.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Евросоюз с призывом помощи: отключить Россию от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь армии Украины вооружением и боеприпасами и поддержать миротворческую операцию ООН.